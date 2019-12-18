Erdoğan'dan Simit Sarayı açıklaması! Ziraat Bankası başvuruyu geri çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Simit Sarayı'nın Ziraat Bankası'na satışına ilişkin konuştu. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Simit Sarayı’nın yüzde 51 hissesini devralmak için Rekabet Kurumu’na yaptığı başvuruyu geri çekti.

Günlerdir kamuoyu Ziraat Bankası'nın Simit Sarayı'nın yüzde 51 hissesini satın alacağını konuşuyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya açıklık getirdi.



Ziraat Bankası’nın, Simit Sarayı’nı almak için Rekabet Kurumu’na başvurmasına yönelik soruya Erdoğan şu yanıtı verdi:



-"Bunu duyduğum anda genel müdürümüzü aradım. Genel müdürümüz, “Bir ara gündeme geldi ama böyle bir şeyi şu anda düşünmüyoruz” dedi. Zaten Ziraat Bankası değil, Ziraat Bankası’nın girişim sermayesi şirketi... O tablo şu anda bu seyirde."

Kamu bankalarımızı kurtardık

Erdoğan'a Simit Sarayı'nın Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı tarafından satın alınmasını tasvip edip etmediği de soruldu. Cumhurbaşkanı şunları söyledi:



- "Hayır. Benim bunu tasvip etmem mümkün değil. Geçmişte kamu bankalarının görev zararı olayları sebebiyle nasıl battığını hatırlayın; bütün kamu bankaları görev zararı adı altında çökertilmişti. Biz geldik, önce kamu bankalarımızın tamamını görev zararlarından kurtardık. Şu anda Ziraat sadece ulusal değil uluslararası alanda önde gelen bankalardan bir tanesi. Halkbank da Vakıfbank da öyle. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Vakıfbank’ta belli bir oranda hissesi var. Yeni atılan adımla Vakıflar Genel Müdürlüğü bundan sonra hizmet etmede büyük bir imkana sahip olacak. Yatırımlarını vakıf hizmetlerinde daha etkin gerçekleştirecek."