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Erdoğan tepkisini koymuştu! Ziraat Bankası Simit Sarayı başvurusunu geri çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tasvip etmem mümkün değil" açıklaması sonrası Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Simit Sarayı'nın yüzde 51 hissesini devralmak için Rekabet Kurulu'na yaptığı başvuruyu geri çekti.

Ziraat Bankası’nın, 500 milyon dolar borcu olduğu belirtilen Simit Sarayı’nın çoğunluk hisselerini alma girişimi, kamuoyundan gelen yoğun tepkiler sonrası rafa kaldırıldı.

"Tasvip etmem mümkün değil" çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, “Bunu duyduğum anda genel müdürümüzü aradım. Genel müdürümüz, ‘Bir ara gündeme geldi ama böyle bir şeyi şu anda düşünmüyoruz’ dedi. Zaten Ziraat Bankası değil, Ziraat Bankası’nın girişim sermayesi şirketi… O tablo şu anda bu seyirde” dedi.

Erdoğan, “Sizin tasvip etmediğiniz bir şey mi?” sorusu üzerine de  “Hayır. Benim bunu tasvip etmem mümkün değil. Geçmişte kamu bankalarının görev zararı olayları sebebiyle nasıl battığını hatırlayın; bütün kamu bankaları görev zararı adı altında çökertilmişti” yanıtını verdi.

Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın, Simit Sarayı’nın yüzde 51 hissesini devralmak için Rekabet Kurumu’na yaptığı başvuru kaldırıldı.

Ne olmuştu?

Ziraat’in başvurusu Rekabet Kurumu sitesinden de kaldırıldı. Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan açıklamada, mevcut hissedarlar arasında yapılacak hisse devirleri ile Simit Sarayı sermayesini temsil eden payların yaklaşık 20.7 milyon adedinin Kavukçu Yapı tarafından Ziraat Girişim Sermayesi’ne devredileceği belirtiliyordu.

Eşzamanlı olarak sermaye artırımına ilişkin yapılacak genel kurul sonucunda Ziraat Girişim ihraç edilecek emisyon primli payları iktisap etmek suretiyle Simit Sarayı’nın sermayesindeki payların toplam yüzde 51’ini elde etmiş olacaktı. Ziraat Bankası, Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş’nin (Ziraat GSYO), yüzde 100 hissesinin sahibi konumunda bulunuyor.

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