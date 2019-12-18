Erdoğan tepkisini koymuştu! Ziraat Bankası Simit Sarayı başvurusunu geri çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tasvip etmem mümkün değil" açıklaması sonrası Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Simit Sarayı'nın yüzde 51 hissesini devralmak için Rekabet Kurulu'na yaptığı başvuruyu geri çekti.

Ziraat Bankası’nın, 500 milyon dolar borcu olduğu belirtilen Simit Sarayı’nın çoğunluk hisselerini alma girişimi, kamuoyundan gelen yoğun tepkiler sonrası rafa kaldırıldı.

"Tasvip etmem mümkün değil" çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, “Bunu duyduğum anda genel müdürümüzü aradım. Genel müdürümüz, ‘Bir ara gündeme geldi ama böyle bir şeyi şu anda düşünmüyoruz’ dedi. Zaten Ziraat Bankası değil, Ziraat Bankası’nın girişim sermayesi şirketi… O tablo şu anda bu seyirde” dedi.

Erdoğan, “Sizin tasvip etmediğiniz bir şey mi?” sorusu üzerine de “Hayır. Benim bunu tasvip etmem mümkün değil. Geçmişte kamu bankalarının görev zararı olayları sebebiyle nasıl battığını hatırlayın; bütün kamu bankaları görev zararı adı altında çökertilmişti” yanıtını verdi.

Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın, Simit Sarayı’nın yüzde 51 hissesini devralmak için Rekabet Kurumu’na yaptığı başvuru kaldırıldı.