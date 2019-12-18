Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'dan Doğa Koleji satışına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Doğa Koleji'ne ilişkin son dakika açıklamalar geldi. Doğa Koleji'nin satış sürecini yakından izlediklerini belirten Ziya Selçuk, 'satış olmazsa tüm tedbirlerimizi aldık' dedi.

Ekonomik krizdeki Doğa Koleji'nin 3 aydır maaş alamayan öğretmenleri MEB'e gitti ve Ziya Selçuk ile görüştü. Bakan Ziya Selçuk görüşme sonrasında açıklamalar yaptı. Satış sürecini yakından takip ettiklerini belirten Ziya Selçuk, İTÜ'ye mi satıldı sorusunu yanıtsız bırakırken, "Kamu kaynaklarıyla kurtarma planımız yok" dedi.

Bakan Ziya Selçuk şunları söyledi:

"Bu süreci en başından beri çok yakından takip ediyoruz. her türlü ihtimale karşı da tedbirimizi almış durumdayız. Gerekirse tüm öğrencilerimizi resmi okullara yerleştirme konusunda planlarımız hazır. Özel okul temsilcileriyle de defalarca toplantı yapıp ihtimalleri değerlendirdik. Sonlandırma işlemini yapmak çok basit. Fakat bunun sonucunda öğretmenlerin ve diğer kişilerin çok büyük sorunlarla karşılaşacağı çok açık. Öğretmen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Satış ve devir sürecini çok yakından takip ediyoruz. Satış ve devre dair çalışmaların çok etkin şekilde yürütüldüğünü takip ediyoruz. Taraflarla temas halindeyiz. Çok yakın zamanda satışın gerçekleşmesine yönelik gereken tedbirleri alıyoruz. Temennimiz satış sürecinin olumlu tamamlanması olup kamu kaynaklarıyla şirket kurtarma şeklinde bir planımız olmadığını belirtmek isterim. Bizim için önemli olan çocuklar.

"Her türlü hazırlığı yapmak konusunda planlarımız hazır"

Eylemlere çocukların katılması konusunda özel hassasiyet bekliyorum. Bu tür sorunların yaşanmaması konusunda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması konusunda ayrı çalışmalarımız da var. 5580 sayılı kanunda gerekli düzenleme yapılarak kurumlardan açılışta mali teminat ve en az sermaye şartı ve özel okul sahiplerinin sadece eğitimle uğraşması konusunda çalışmalarımızı açıklamıştık. Bu konuyu daha da netleştirmek istiyoruz. Çok kısa süre içerisinde bu satış ve devirle ilgili olumlu haberlerin bir an önce gelmesini ümit ediyoruz. Bunun olmaması halinde de ilgili tüm bireyler emin olsun biz bununla ilgili A, B ve C planı konusunda her türlü hazırlığı yapmak konusunda planlamalarımız hazır.

Satış iddialarına ilişkin açıklama

(Bugün çıkan satışa ilişkin haberlere yönelik) Biz somut olaylara bakarız. MEB'in yetki ve sorumluluğu sadece belirli kuralların işlememesi halinde belirli kurumların faaliyetini sonlandırmakla sınırlı. Fakat bizim için çocuk ve öğretmenlerimiz söz konusu. Çocuklarımız ve öğretmenlerimizin lehine sonuçlanması için dikkatle takip ediyoruz. "

-(Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na satışına ilişkin soru) Satış bilgisini nereden aldıysanız oradan teyit edin. Biz şu anda böyle bir açıklama yapmak niyetinde değiliz.