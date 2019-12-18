AB'den İngiltere'ye Brexit uyarısı

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, İngiltere ile AB'nin 2020'nin sonuna kadar yapacağı ticaret anlaşması müzakerelerinde uzlaşılamaması durumunda, Londra'nın kaybının daha fazla olacağını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda konuştu.

Zamanın daralması nedeniyle İngiltere ile AB arasında zorlu bir sürecin başladığına işaret eden Von der Leyen, "Ticaret anlaşması sağlanması için 2020 aralığa kadar zamanımız var. Bu çok kısa bir süre. Eğer bu zaman zarfında anlaşma sağlayamazsak gene uçurumun eşiğine geliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, bu durumun iki tarafın da çıkarını etkileyeceğini ifade ederek, "Çıkarlarımız zarar görür ancak AB tek pazar, gümrük birliği ve uluslararası anlaşmalarından faydalanmaya devam edeceği için İngiltere daha fazla etkilenir" diye konuştu.