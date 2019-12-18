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Eski sportif direktörü Cengiz Ünder'i transfer etmek istiyor

Roma'da bu sezon istenilen performansı gösteremeyen Cengiz Ünder'e eski sportif direktörü Monchi yeniden talip oldu. Monchi, bu kez milli yıldızı Sevilla'ya transfer etmek istiyor.

Roma'da sakatlıktan geri döndükten sonra henüz ilk 11'deki yerini kazanamayan Cengiz Ünder için İtalya'da sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin, Roma'ya getirdiği Cengiz Ünder'i yeni takımına da almak için görüşmelere başladığı kaydedildi.

Başakşehir'den 15 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'nın yolunu tutan milli oyuncu, harika bir sezonun ardında geçirdiği sakatlıklar nedeniyle 11'den düştü.

"Kendini geliştirmesi gerekiyor"
Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca, 22 yaşındaki oyuncu için geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Ondan daha iyi performans bekliyorum, kendini geliştirmesi lazım" ifadelerini kullamıştı.

Bu sezon 9 maçta 375 dakika süre alan Cengiz Ünder, 1 kez ağları sarsarken asist yapamadı.

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