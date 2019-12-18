Ali Babacan'ın TV kanalı alacağı iddia edildi

Yeni parti hazırlıklarında son aşamaya gelen Ali Babacan'ın medya gücü oluşturmak için çalışmalara başladığı belirtildi. Babacan'ın, 2017 yılında iflas eden Kanal A'nın borçlarını ödeyeceği ve yeniden yayın hayatına dönmesinin sağlayacağı öne sürüldü.

Medyaradar'ın haberine göre; 1996'da kurulan ve 2017 yılında borçları nedeniyle iflas bayrağını çeken Kanal A için Babacan ve ekibi devreye girdi. Kanal A'nın borçlarının Babacan tarafından ödenerek yeniden yayın hayatına dönmesinin sağlanacağı belirtildi.

Kanal sahibi 'makul bir teklif gelirse satarız' demişti

Termikel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaya, Eylül 2017'de yaptığı bir açıklamada, "Makul bir teklif gelirse satarız. Konuşuruz. Neticede iş adamıyız" ifadelerini kullanmıştı. Babacan'ın yeni yılın ilk ayında İçişleri Bakanlığına kuruluş dilekçisini vermesi bekleniyor.