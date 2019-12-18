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Sivasspor kupada son 16 turuna yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında TFF 3. Lig takımlarından Esenler Erokspor'a 1-0 yenilen Demir Grup Sivasspor son 16 turuna yükselen taraf oldu.

TFF 3. Lig takımlarından Esenler Erokspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi. 

Turun ilk maçını İstanbul'da 2-0 kazanan Sivasspor, ikinci maçta yenilgiye rağmen son 16 turuna yükselen taraf oldu.

78. dakikada Halil Çelik'in pasında savunmadan seken topu önünde bulan Alper Karaman, ceza sahası sol çaprazından çektiği şutla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Karşılaşma Esenler Erokspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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