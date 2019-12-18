Doğa Koleji satış açıklaması İTÜ Vakfı'dan geldi! Vakıf Doğa'yı aldığını doğruladı

Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na satıldığı internethaber.com sitesi duyurmuştu. Doğa Kolejini'nin satışını doğrulayan son dakika açıklaması İTÜ Vakfı'nın twitter hesabından geldi. İTÜ Vakfı, Doğa Koleji'nin ismini İTÜ Vakfı Koleji olarak değiştirecek.

Doğa Koleji'nin yılan hikayesine dönen satışında mutlu sona ulaşıldı. 3 aydır öğretmenlerine maaş ödeyemeyen Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı satın aldı. Satışa ilişkin son dakika açıklama da İTÜ Vakfı'ndan geldi. İnternethaber.com'un duyurduğu Doğa Koleji satışını doğrulayan İTÜ Vakfı sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:



-Bugün kamuoyuna farklı kaynaklardan yansıyan haberler dolayısıyla bir açıklama yapılması gereği doğmuştur. İTÜ Vakfı, Doğa Kolejleriyle ilgili müzakereleri olumlu yönde devam ettirmektedir. Kamuoyu bilgilendirmesi en kısa zamanda İTÜ resmi kanallarından yapılacaktır.

Bugün kamuoyuna farklı kaynaklardan yansıyan haberler dolayısıyla bir açıklama yapılması gereği doğmuştur. İTÜ Vakfı, Doğa Kolejleriyle ilgili müzakereleri olumlu yönde devam ettirmektedir. Kamuoyu bilgilendirmesi en kısa zamanda İTÜ resmi kanallarından yapılacaktır. — İTÜ (@itu1773) December 18, 2019

Doğa Koleji'nin ismi İTÜ Vakfı Okulları olacak

Doğa Koleji'ni İTÜ Vakfı 800 milyon liraya satın aldı. Öğretmenlerin tüm alacaklarını da İTÜ Vakfı ödeyecek. Satışla birlikte Doğa Koleji'nin ismi İTÜ Vakfı Okulları olarak değişecek. Ödemeler Denizbank ve Garanti Bankası'na yapılacak.

İTÜ VAKFI HAKKINDA BİLGİLER Doğa Kolejini satın aldığı söylenen İTÜ Vakfı Kuruluşunun 35. yıllık bir kurum.

Vakıf İstanbul Teknik Üniversitesi'ni desteklemek 4 Nisan 1984 tarihinde amacıyla kuruldu. Bu çerçevede, Eğitim Tesisleri, Kültür ve Sosyal Tesisler, Spor Tesisleri, Yurtlar İşletmesi ve Ar-Ge İşletmesi kurulup kaynak yaratıldı.



İTÜ Vakfı kuruluş yılından itibaren, sosyal ve kültürel içerikli amaçlar doğrultusunda her yıl 500’ü aşkın öğrenciye karşılıksız eğitim ve barınma bursu veriyor.



İTÜ Vakfı'nın ortaklık şeklinde kurduğu veya iştirak ettiği şirketler 3M ARGE A.Ş., İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. ve OTAM A.Ş. İTÜ Vakfı'nın başında Rektör Prof. Dr. Mehmet KARACA yer alıyor.

Doğa Koleji'nde 3 aydır öğretmenlere maaş ödenmiyordu. Bir çok okulda doğal gaz ve elektrik kesilirken, çocuklara öğle yemeği de verilemiyordu. Önce öğretmenler ders bırakıp eylem yapmış, ardından veliler onlara destek için gösteri düzenlemişti.