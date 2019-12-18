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Gökhan Çıra Fatih Terim'den özür diledi

Tuzlaspor-Galatasaray maçının ardından Fatih Terim hakkında ağır sözler sarf eden Gökhan Çıra, kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Çıra, Fatih Terim ve Galatasaray taraftarından özür diledi.

Tuzlaspor - Galatasaray maçı sonrasında yaşanan olayların başrolünde yer alan isimlerden olan ve Fatih Terim'e "sen mafya mısın" diyen Gökhan Çıra, sosyal medya üzerinden özür diledi.

Instagram hesabından bir açıklama yayınlayan 23 yaşındaki oyuncu, "Öncelikle herkese merhaba. Dün yaşanan tatsız olaydan dolayı başta ultrAslan'dan, bütün Galatasaray taraftarından özür dilerim. Kimseyle bir sorunum yoktur. Sadece eskiden yaşanan olaylardan dolayı biraz doluydum. Tekrar Fatih hocadan ve ultrAslan'dan özür dilerim" açıklamasını yaptı.

Gökhan Çıra'nın eşi Selin Ciğerci de hemen ardından bir paylaşımda bulundu.

Selin Ciğerci'nin paylaşımı şöyle;

''Gökhan ekmek yediği Galatasaray’dan özür dilemelidir. Kendi adıma Galatasaray taraftarından ve Fatih Hocadan özür dilerim. Gökhan’ın da özür dilemesi gerekiyor. Yaptığı yanlıştı''

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