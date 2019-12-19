Samsun'da öğrenci servis minibüsü devrildi 2 ölü 10 yaralı

SAMSUN’un Çarşamba ilçesinde öğrenci servisi minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alınan Zülal Işıl Çörtük, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece kazada ölü sayısı 2’ye yükselirken, yaralı 10 öğrencinin tedavisine devam ediliyor.

SAMSUN Valiliği, Çarşamba ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralı olarak hastanede tedavi gören bir öğrencinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Samsun Valiliğinden kazayla ilgili yapılan ilk açıklamada kaza ile ilgili B.Y.(16) isimli öğrencinin hayatını kaybettiği, yaralanan 10 öğrenciden 2’sinin hayati tehlikesinin devam ettiği duyurulmuştu.

İlerleyen saatlerde Valilik’ten yapılan ikinci açıklamada hayati tehlikesi devam eden öğrencilerden Z.I.Ç.’nin (16) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği duyuruldu. Yapılan açıklamada hayatını kaybeden öğrencilere Allah’tan rahmet ailesine başsağlığı dileğinde bulunuldu.