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Ankara’da 4 kişi doğalgazdan zehirlendi

Keçiören ilçesinde doğalgazdan zehirlenen aynı aileden 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Esertepe Mahallesi 247. Sokak’ta bulunan 6 katlı binanın 2. katındaki dairede, ev içerisinde yaşanan gaz sızıntısından dolayı 4 kişi zehirlendi.

Sızıntı sırasında gazdan etkilenen anne Özden, kızı Selver, oğlu Mahsuni Çapkın (17) ve kuzenleri Hazal Yılan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak ambulans ile Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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