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Çeyrek tonluk bomba paniği! Binlerce kişi tahliye edildi hava sahası uçuşa kapatıldı

Almanya'nın Köln kentinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 250 kilogramlık bomba bulundu. bombanın imha çalışmaları sırasında bölgedeki yollar araç trafiğine kapatıldı, tren ve tramvay seferleri durduruldu, hava sahası uçuşlara kapatılırken, 3 bin 300 kişi de tahliye edildi.

Almanya'nın Köln kentinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma İngiliz yapımı 250 kilogramlık bomba etkisiz hale getirildi.

Köln Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Porz semtinde bulunan bombanın imha çalışmaları nedeniyle aralarında bir hastane ve huzurevinin de bulunduğu bazı binalar boşaltılarak 3 bin 300 kişi bölgeden tahliye edildi.

Hava sahası uçuşlara kapatıldı

Yerel saatle sabah 08.00'den itibaren 500 metrekarelik bir alanda yürütülen çalışmalarda, tahliye edilenler için Stresemann Caddesi'ndeki bir okulda irtibat noktası oluşturuldu. 13 Aralık Cuma günü bulunan İngiliz yapımı 250 kilogram ağırlığındaki bombanın imha çalışmaları sırasında bölgedeki yollar araç trafiğine kapatıldı, tren ve tramvay seferleri durduruldu, hava sahası uçuşlara kapatıldı.

Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma, bir kısmı yerleşim merkezlerinde, patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor. Söz konusu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.

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