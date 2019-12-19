Uludağ'da bulunan ikinci cansız beden Mert Alpaslan'a ait! Yakınları teşhis etti

ULUDAĞ'da öceki gün bulunan ikinci cansız bedenin Mert Alpaslan'a ait olduğunu Adli Tıp Kurumu'na gelen yakınları teşhis etti.

Uludağ'da 1 Aralık'ta çıktıkları zirve yürüyüşünde kaybolan iki arkadaş için başlatılan arama çalışmalarında iki cansız bedene ulaşıldı. Dün bulunan ikinci cansız bedenin Mert Alpaslan'a ait olduğu yakınları tarafından teşhis edildi.

Bulunan cansız bedenlerden birinin, 1 Aralık'ta zirveye doğru yürüyüş yaparken kaybolan Efe Sarp'a ait olduğu daha önce belirlenmişti.