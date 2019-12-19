İngiltere Lig Kupası'nda çeyrek final etabı tamamlandı. Manchester City, Manchester United, Aston Villa ve Leicester City yarı finale adını yazdırdı.

İngiltere Lig Kupası'nda yarı finalistler belli oldu. Liverpool'u 5-0 mağlup eden Aston Villa'nın ardından diğer üç yarı finalist de kesinleşti.

1. Lig takımlarından Oxford United'ı deplasmanda Sterling (2) ve Cancelo'nun golleriyle deviren Manchester City adını son dört takımın arasına yazdırırken sahasında 2. Lig ekibi Colchester'ı Rashford, Ryan Jackson ve Martial'in golleriyle 3-0 mağlup eden Manchester United da yarı finale kaldı.

Cenk Tosun asist yaptı, penaltıyı kaçırdı

Everton ile Leicester City ise normal sürede birbirine diş geçiremedi. Leicester City 26. dakikada Maddison ve 29. dakikada Evans'ın golleriyle deplasmanda 2-0 öne geçti. 70. dakikada Tom Davies ile farkı bire indiren Everton duraklama dakikalarında Richarlison ile 2- 2'yi buldu ve bu golün asisti Cenk'ten geldi.

Mücadele penaltı atışlarına giderken Cenk Tosun kullandığı penaltıyı kaçırdı. Leicester City penaltılarda rakibini 4-2 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.

İngiltere Lig Kupası'nda Aston Villa, Manchester City, Manchester United ve Leicester City yer alacak