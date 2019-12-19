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Keçiören'de polis memuru husumetli olduğu kişiyi öldürüp teslim oldu

KEÇİÖREN ilçesinde bir polis memuru, husumetli olduğu kişiyi cadde ortasında silahla öldürdükten sonra karakola giderek teslim oldu.

Polis memuru olduğu öğrenilen K.E, Ayvalı Caddesi'nde oturan ve aralarında geçmişe dayalı husumet olduğu öğrenilen A.G'nin evinin önüne sabah saatlerinde geldi.

12 el ateş etti karakola girip teslim oldu

K.E, işe gitmek için evinden çıkan A.G'ye tabancayla 12 el ateş etti. A.G. olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis memuru K.E, Etlik Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu.

İçine sindiremedi iddiası

A. G.'nin annesi ve 10 yaşındaki kızı ile beraber yaşadığı öğrenildi. G.'nin kendisi çalıştığı için küçük kızının okuldan alınması için K. E.'nın eski eşi ile bir miktar para karşılığında anlaştığı ve bu durumu sindiremeyen Kamil E.'nin daha önce tartıştığı A. G.'yi tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edildi.

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