HABER /  FENERBAHÇE

Ersun Yanal'dan Beşiktaş derbisi öncesi flaş Max Kruse kararı

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, son haftalarda kötü performans ortaya koyan Max Kruse'yi Beşiktaş derbisinde oynatmayı düşünmüyor.

Süper Lig'de kötü gidişe Beşiktaş derbisiyle son vermek isteyen Fenerbahçe'de Pazar günü oynanacak maçın kadrosu için çalışmalar çoktan başladı.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın son haftalardaki performansıyla hayal kırıklığı olan ve taraftarın tepkisini çeken Max Kruse'nin olmadığı bir 11 üzerinde çalışmalar yaptığı öğrenildi.

Kruse'nin yerine Deniz
Tecrübeli çalıştırıcının, Deniz Türüç'ün performansından memnun olduğu, Kruse'nin yerine bu oyuncuyu kullanabileceği ifade edildi. Tahkim Kurulu'ndan bugün iki maç ceza alması ve derbide forma giymemesi beklenen Rodrigues'in forması için ilk aday Tolga Ciğerci olarak görülüyor.



Kupa maçında kadroya alınmadı
Ersun Yanal, Max Kruse'yi İstanbulspor maçının kadrosuna da almadı. Sarı-lacivertliler; sakatlar, cezalılar ve derbi revizyonu nedeniyle 17 kişilik kadroyla stattaydı. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Kavurmacı cezaevinden mektup yazdı! Olay ifadeler
Keçiören'de polis memuru husumetli olduğu kişiyi öldürüp teslim oldu
Bunu yapan işveren yandı! Yargıtay prim ödemeleri fazla mesai yerine sayılamaz dedi
Kanal İstanbul projesi ne zaman başlıyor Mehmet Cahit Turhan açıkladı
Ahmet Hakan muhalefete yüklendi! İşte muhalefetim Davutoğlu ve Babacan planı
Trump'ın azledilmesi kararı doları nasıl etkiledi 19 Aralık dolar kuru ne kadar?
ÖNCEKİ HABERLER
Selahattin Baki: İnşallah pazar günü de Beşiktaş'ı yeneceğiz
Selin Ciğerci erkek hali bambaşka biriydi Bebek Okan lakabıyla ünlendi
Ozan Kabak Schalke ile 3. golünü kaydetti
Davutoğlu'ndan salvolar: Halkbank kredileri Binali Yıldırım döneminde verildi
İngiltere Lig Kupası'nda yarı finalistler belli oldu
Oya Başar dizileri usta oyuncu Oya Başar kimdir yaşı kaç?
Yorumlar