Selin Ciğerci erkek hali bambaşka biriydi Bebek Okan lakabıyla ünlendi

Selin Ciğerci ve futbolcu eşi Gökhan Çıra şu sıralar magazin basınının gündeminde. Sosyal medyada yayılan Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci asker arkadaşıydı iddiasının ardından herkes Selin Ciğerci'nin eski, erkek halini araştırmaya başladı.

Çektiği videolar ve yaptığı paylaşımlar ile fenomen olan Selin Ciğerci ortaya atılan iddialar sonrasında eşi Gökhan Çıra ile birlikte magazin basınında olay oldu. Ortaya Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın asker arkadaşı olduğu, hatta orada tanıştıkları iddiası yayıldı, fitilin ucu ateşlendi ve sosyal medya karıştı.

Olaylar futbolcu Gökhan Çıra'nın Galatasaray ile yaptığı olaylı maçın ardından sosyal medya hesabında yayılan açıklamalarından sonra patladı.

Maç bitiminde ortalık savaş alanına döndü ve Gökhan Çıra 'eşimle bana gelene ben daha çok gelirim' ifadesini kullandı. Şunu da bilin. Beni sakın eşimle vurmaya kalkmayın. Ben eşimin ölene dek arkasındayım. Eşimle bana gelene ben daha çok gelirim. Bunu da böyle bilin. Erkek olan yüzüme konuşsun." diyen Çıra'nın açıklamalarının ardından gözler eşi Selin Çiğerci'te ve erkek haline çevrildi.

Peki 5 yıldır birlikte olduğu Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci kimdir, ne zaman erkek oldu ve erkek hali nasıldı araştırmaları ise başladı.

Şu sıralar DJ'lik yapan Selin Ciğerci 3 yıl önce cinsiyet değiştirme operasyonları ile kadın oldu. Baba tarafı Konya, anne tarafı ise Kastamonulu olan Selin Ciğerci, 35 yaşında.

Ameliyat olarak cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci, sosyal medyada ‘Bebek Okan' adıyla ünlenmişti.

3 yıl önce geçirdiği ameliyat ardından adını Selin Ciğerci olarak değiştirdi. Verdiği bir röportajda ailesinin cinsiyet değiştirmesini istemediğini ve babasının ünlü bir hazır giyim firmasının sahibi olduğunu belirtmişti.

Bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout’a katılmış ve o dönem hareketleri ile çok konuşulmuştu.

Kendisi ve ailesi hakkında çok detaylı bilgiler vermek istemeyen sosyal medya fenomeni, bugüne kadar milletvekili, ünlü futbolcu ve iş adamlarıyla sevgili olduğunu ifade etmişti.

Selin Ciğerci'nin babası ile arası cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrasında açılmıştı. Uzun süre babasıyla görüşmeyen Ciğerci'nin babası da ünlü bir hazır giyim markasının sahibi.

Düğün öncesi baba evinden davul ve zurna ile ayrılan Selin Ciğerci'ye babası, gelenek olan kırmızı kuşak yerine, göz kamaştıran altın kemer takmıştı.