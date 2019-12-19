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Davutoğlu'ndan salvolar: Halkbank kredileri Binali Yıldırım döneminde verildi

Şehir Üniversitesi tartışmaları ile ilgili konuşan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, "Benim başbakanlığım döneminde Şehir Üniversitesi Halkbank'tan tek kuruş kredi almadı. Krediler Binali Yıldırım döneminde verildi" açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehir Üniversitesi tartışmalarında isim vermeden Ahmet Davutoğlu'nu eleştirerek, "Bunlar Halkbank'ı dolandırmaya çalıştılar" demişti.

Ümit Zileli'nin moderatörlüğünü yaptığı Taksim Toplantıları'na konuk olan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında polemiğe neden olan Şehir Üniversitesi tartışmalarına değinerek "Benim dönemimde Halkbank'tan kredi alınmadı. Krediler Binali Yıldırım zamanında verildi" diye konuştu.

"Hukuken hiçbir bağım yok"

Şehir Üniversitesi ile hukuken hiçbir bağının olmadığını dile getiren Davutoğlu, şunları kaydetti: Oradaki öğrencilerin ve öğretim kadrosunun birçoğunu tanıyorum. Sağcısıyla solcusuyla, ülkenin en duayen öğretim görevlilerinin olduğu bir üniversite neden susturulmak istenir? Düşünce özgürlüğü ortamındaki otoriterleşmeye alternatif oluşturduğu için...

"Kredi Yıldırım'ın Başbakanlığı sırasında kredi alındı"

Davutoğlu, "Benim başbakanlığım döneminde Şehir Üniversitesi Halkbank'tan tek kuruş kredi almadı. Eylül 2016'da Binali Yıldırım'ın Başbakanlığı sırasında kredi alındı" diyerek tartışmayı başka bir boyuta çekti.

Ne olmuştu?

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası'nın, Şehir Üniversitesi'ne bağlı İstanbul Kartal'daki eski TEKEL arazisinin devriyle ilgili açtığı davalar zincirinde son olarak Danıştay, bedelsiz arazi devri gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı almıştı. Üniversitenin bu araziyi ipotek gösterip Halkbank'tan kredi almış olması nedeniyle Halkbank, Danıştay'ın kararına da dayanarak önce üniversitenin kredi teminatlarını durdurdu sonra da tüm bankalardaki varlıklarına tedbir koymuştu.

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