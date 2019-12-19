Ozan Kabak Schalke ile 3. golünü kaydetti

Bundesliga'nın 16. haftasında oynanan Wolfsburg - Schalke 04 karşılaşmasında, milli futbolcu Ozan Kabak'ın forma giydiği Schalke 04 takımı, Wolfsburg ile 1-1 berabere kaldı. Schalke 04'ün gölünü kaydeten isim Ozan Kabak oldu.

Maçın başlamasıyla birlikte etkili futbol oynayan her iki takım ilk yarıyı golsüz eşitsizlikle kapattı.

Maçın ikinci yarısında daha fazla atak yapmaya başlayan Schalke 51. dakikada Ozan Kabak ile 1-0 öne geçti. Wolfsburg ise 82. dakikada Kevin Mbabu ile beraberliği sağlayan golü kaydetti.

Bu skorla Schalke puan cetvelinde 29 puanla beşinci sırada yer aldı Wolfsburg ise 24 puanla sekizinci sırada kaldı.