Tuzlaspor Galatasaray maçındaki kavganın en net görüntüleri

Kupada Galatasaray'ın Tuzlaspor'u elediği maçın ardından yaşanan olayların görüntüleri ortaya çıkarken Gökhan Çıra'ya kafa atan kişinin sarı-kırmızılı kulüpten bir çalışanmış.

Galatasaray'ın Tuzlaspor'u 4-0 yenerek Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldiği maçın ardından saha bir anda karışmış ortalık savaş alanına dönmüştü. Çıkan olaylara dair birçok iddia ortaya atılırken, yayıncı kuruluş olan A Spor, maçın ardından neler yaşandığını ortaya çıkaran bir video paylaştı.

El kol hareketi yapmış

Olay henüz sıcaklığını korurken Tuzlaspor cephesi Muslera'nın Gökhan Çıra'ya yumruk attığını iddia etmişti. Ancak Gökhan, Muslera'nın kendisine vurmadığını, bir Galatasaray çalışanının kafa attığını açıklamıştı. Görüntülerde Gökhan Çıra'nın Muslera'ya el hareketi yaptığı, ikili arasında bir konuşma geçtiği görülüyor.

Muslera, Gökhan Çıra'ya kafa atmamış

Gökhan Çıra'nın dediği gibi Muslera'nın herhangi bir fiziki müdahalesi yok. Tünelin hemen girişinde çıkan arbedede bir Galatasaray çalışanının Gökhan Çıra'ya kafa attığı da görüntülerde net bir şekilde var.

Hande Sümertaş'a darp

Galatasaraylı Jimmy Durmaz'a bir Tuzlasporlu futbolcunun 2 kez tokat attığı, Tuzlaspor cephesinden birinin de sarı-kırmızılı ekibin medya direktörü Hande Sümertaş'a vurduğu görülüyor.