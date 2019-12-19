Moruinho'nun kafaya taktığı Fenerli

Tottenham menajeri Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç'in transfer edilmesi için yönetime baskı yapıyor.

İngiliz medyası, Harry Kane’nin yanına fizik gücü üstün bir golcü daha almayı planlayan Tottenham’ın Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun, Vedat Muriqi’nin transferinde ısrarcı olduğunu yazdı.

Haberde, Mou’nun Vedat’ın transferi için yönetime rapor verdiği de belirtildi.

Ocak'ta teklif yapılacak

Uzun süredir İngiliz kulüplerinin takibinde olduğu bilinen Kosovalı golcü için Ocak’ta teklif yapılması da planlanıyor. Llorente’nin yazın Napoli’ye gitmesinden sonra Tottenham’ın bir golcü sıkıntısı yaşadığı ve bunu Vedat’la telafi etmek istediği de belirtiliyor.

15 maçta 10 gol

25 yaşındaki golcü Fenerbahçe formasıyla bu sezon 15 karşılaşmada 10 gol atarak dikkatleri çekti. Vedat özellikle Kosova Milli Takımı’yla İngiltere’ye attığı gollerin ardından Ada’da bir çok takımın radarına girmişti.