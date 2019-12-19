Erdoğan’dan son dakika açıklamalar: Faizsiz finans için diyalog çağrısı

MALEZYA’daki Kuala Lumpur Zirvesi’nde son dakika açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Savunmada dışa bağımlılığı yüzde 30’a kadar çektik” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi'nin "Milli Egemenliğin Kazanılmasında Kalkınmanın Rolü" oturumunda konuştu.

"İslami finans meselesini gündemimize almalıyız.” önerisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faizsiz finans konusunda ülkelerimiz arasında önemli bir diyalog olabilir” dedi.

"Teknoloji paylaşımına gidebiliriz.” ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bir çalışma grubu oluşturabiliriz. Böylece kapsamlı bir çalışma ortaya çıkar.” tespiti yaptı.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"Milli paralarla ticaret meselesi aciliyet kazanmıştır"

-Birlikte ne yapabiliriz sorusuna odaklanmamız gerektiğine inanıyorum. Yabancı paralarla ticaret yerine milli paralarımızla ticaretin önemine dikkat çekiyoruz. Ticaret savaşlarının konuşulduğu dönemde milli paralarla ticaret meselesi aciliyet kazanmıştır. Bu konuda sizlerle beraber çalışmaya hazırız.

"İslami finans'ı gündemimize almalıyız"

-İslami finans meselesini de öncelikli gündemimize almamız gerekiyor. Faiz yerine üretimi ticareti merkeze alan alternatif finans kaynaklarında Malezya'nın dünyada öncü bir konumu var. Müslümanlar olarak son derece genç ve dinamik nüfusa sahibiz ancak beşeri sermayeyi harekete geçirecek olan eğitim konusunda ciddi sıkıntılarımız bulunuyor.

"Yüzde 30’a çektik"

-Kimi ülkeler teknolojide önemli mesafeler aldı. Biz de bunu savunma sanayi alanında tecrübe ettik. Savunmada dışa bağımlılığı yüzde 30’a kadar çektik.

Sürdürülebilir kalkınma vurgusu

-Üretim kabiliyetimizi ne kadar çeşitlendirirsek sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize o kadar yaklaşırız. Müslüman ülkeler olarak çok genç bir nüfusa sahibiz. Ancak eğitimde ciddi sıkıntılarımız var.

Erdoğan Ruhani ile buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya temaslarını sürdürüyor. Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında Malezya’da bulunan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.