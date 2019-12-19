Google Türkiye ile birlikte komşularda çöktü! Bakanlıktan açıklama geldi

TÜRKİYE'de Google bağlantısında büyük bir sorun yaşanıyor. Erişimdeki sıkıntıların kaynağı merak edilirken Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Arama motoru Google'a saat 10.55'ten itibaren erişim sorunu başladı. Google arama motoruyla birlikte, Gmail, YouTube ve Google Play gibi kurumun diğer uygulamalarında da erişim sıkıntısı yaşandı. Sorunun sadece Türkiye'de değil, başka ülkelerde de olduğu öğrenildi.

Google'la ilgili sıkıntı Yunanistan, Romanya ve Bulgaristan'da da yaşanıyor. Almanya, İngiltere, Portekiz ve İsviçre'nin aralarında olduğu Avrupa'nın bazı bölgelerinde ise kısmı sorunlar yaşandığı belirtiliyor.

Ulaştırma Bakanlığı açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Google servislerinde yaşanan sıkıntıya ilişkin paylaşımda bulundu. Söz konusu sıkıntıların global bir sorun olduğunu vurgulayan Sayan, şunları kaydetti:

"Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir. Türkiye’deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ekiplerimiz süreci yakından takip etmektedir. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalıdır."

Google'dan ise soruna ilişkin henüz bir açıklama yapılmış değil.

BTK'dan ilk açıklama

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan yapılan açıklamada kesintinin Türkiye ya da BTK kaynaklı olmadığı çalışmalara devam edildiği belirtildi.