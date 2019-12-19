ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te son dakika Zeynep Ergül gelişmesi
ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Müge Anlı'nın programında Zeynep Ergül'ün iddia ettiği Mehmet Muharrem Erbay'ın olayında yeni gelişme.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp Mehmet Muharrem Erbay'ı arama çalışmaları devam ediyor. Muharrem Erbay'ın kayıptan çok öldürüldüğü düşünülürken en büyük iki şüpheli ise Cahit Ergül ve kardeşi Zeynep Ergül. Cahit Ergül'ün canlı yayında itiraf ettiği kuyunun yerinin gösterirken ve yıllar önce sahte senet itirafı programa damga vurdu. İki şüpheli Zeynep ve Cahit Ergül hakkında yeni gelişme yaşandı.
Kızını aramaya Müge Anlı'nın programı gelen Zeynep Ergül'ün çevresine "Evimin yanındaki bahçeye eve su çekmek için kuyu açtık. Ancak orada su çıkmadı. Ben,eşim ve Cahit, Mehmet'in ölüsünü buraya attık. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar. Müge Anlı bile aradı bulamadı." açıklamalarını yaptığı ortaya çıkmıştı. Canlı yayında Zeynep hanım bu iddiaları reddederken bomba itiraflar ise ağabey Cahit Ergül'den gelmişti.
Gaziantep'te yaklaşık 3 yıldır kendisinden hiç bir haber alınmayan Mehmet Muharrem Erbay'ın öldürülüp kuyuya atıldığı yönünde iddialarda bulunduğu Zeynep Ergül, geçen hafta canlı yayında Jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere götürüldü ve ifadesini yine değiştirmedi. Abisi Cahit Ergül'ün eski kocası Ercan'ı bıçakladığını söyleyen Zeynep hanım çevresine anlattığı Mehmet Muharrem Erbay'ın kuyuya atıldı iddiasını ise yalanladı "Ben öyle bir şey bilmiyorum" demişti. Zeynep hanımın bu çelişkili açıklamaları programa birine gözdağı vermek için katıldığı yorumları yapılmasına sebep olurken en büyük iddiayı canlı yayında Cahit Ergül anlatmıştı.
Mehmet Erbay'ın olduğu kuyuyu gösteririm...
Zeynep Ergül ile birlikte ağabey Cahit Ergül, Mehmet Muharrem Erbay'ın atıldığı kuyu hakkında "Ben kuyu 20 metre ötede dedim. 5 metre alanda dedim. Asitli kuyuyu Mehmet Erbay'ın olduğu kuyuyu gösteririm..." itirafında bulundu. Daha sonra bu açıklamalarının yanlış anlaşıldığını söyleyen Cahit bey "2 saat içerisinde de o kuyuyu bulurum. Ama içerisinde Mehmet Muharrem mi var başkası mı bilemem?" açıklamasını yaptı.