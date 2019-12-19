Ahmet Davutoğlu referandum için çağrı yapmadım dedi Tweet'i ele verdi

Yeni kurduğu Gelecek Partisi'yle siyaset arenasını tartışmalarla giren Ahmet Davutoğlu en son referandum açıklamasıyla gündeme geldi. Geçmişiyle çelişecek açıklamalar yapmaya devam eden Davutoğlu'nun bir çelişkisi daha ortaya çıktı. Referandum için çağrı yapmadım dedi ancak Tweeti onu ele verdi.

AK Parti’den istifa ederek Gelecek Partisi adıyla yeni bir siyasi sürece dahil olan Ahmet Davutoğlu, dün gece İstanbul’da katıldığı bir toplantıda çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, programda 2017 referandum sürecini anlattı. "İlk kez burada açıklıyorum" diyerek referandum kararına karşı çıktığını söyleyen Davutoğlu, 15 Temmuz nedeniyle sesini duyuramadığını ve hiçbir televizyon kanalının kendisini çıkarmadığını ileri sürdü.

Referandum için çağrı yapmadım

Davutoğlu sözlerinin devamında ''AK Parti’nin eski Başbakanı olarak benim 2017’deki referanduma evet çağrısı yaptığım bir şeye şahit olmadı kimse'' dedi ancak gerçeğin hiç öyle olmadığı ortaya çıktı.

2017'de attığı 'milletimiz en doğru kararı vermiştir' mesajı

Davutoğlu çağrı yapmadım dedi ama 2017’de referandumla ilgili attığı Tweet her şeyi ortaya koydu. Davutoğlu'nun referandum sonucu için ''milletimiz en doğru kararı vermiştir’’ dediği ortaya çıktı. İşte o Tweet: