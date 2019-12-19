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Galatasaray'da Ryan Babel'den sevindirici haber

İhlas Haber Ajansı

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sakatlığı bulunan Ryan Babel de takımla birlikte çalıştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman, salon çalışmasıyla başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, Türkiye Kupası’nda oynanan son maçta tam süre alanlar sahada yenilenme antrenmanıyla günü tamamladı.

Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle çalışmaya devam etti. Devam eden bölümde gruplar halinde beşe iki dar alan pas oyunu oynandı. Ana bölümde orta şut ve sonuçlandırma çalışmaları yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Antrenmanda Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Marcao ve Mario Lemina, günü özel program dahilinde çalışarak geçirdi. Ryan Babel ise antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.
Galatasaray, Göztepe karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın sabah saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptıktan sonra saat 15.00’te Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla İzmir’e hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.

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