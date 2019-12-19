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Anadolu Ajansı muhabirinin sorusuna Putin'den bomba yanıt

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, büyük yıl sonu basın toplantısı kapsamında sorularını yanıtlamak için Rus ve yabancı gazetecilerle bir araya geldi. Kritik açıklamalar yapan Putin, "Türkiye'den bir çalışma grubu yarın Moskova'ya gelecek, Libya meselesini konuşacağız" açıklaması yaptı.

Rus liderin ekonomiden iç siyasete, uluslararası meselelerden Rusya'daki sosyal sorunlara kadar çeşitli alanlarda değerlendirmeler yaptığı büyük basın toplantısı, hem Kremlin'in dış politika vizyonunun bir özetinin olması hem de ülke içindeki sorunlara çözüm aranması nedeniyle önemli.

Putin, Libya ile ilgili yaptığı değerlendirmede "Türkiye'den bir çalışma grubu yarın Moskova'ya gelecek, Libya meselesini konuşacağız" diye konuştu.

"Batı basınının yazdıklarına gerçekten inanıyor musunuz?"

Putin, Anadolu Ajansı'ndan soru aldı. Ajans muhabirinin sorusu kapsamında, 'Batı basını, Rus güçlerinin General Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun saflarında yer aldığını yazıyor’ demesi üstüne Putin esprili bir dille, "Batı basınının yazdıklarına gerçekten inanıyor musunuz?" yanıtını verdi.

Trump'ın azledilmesi kararını değerlendirdi

Putin, ABD Başkanı Trump'ın azledilmesini öngören tasarının kabul edilmesi ile ilgili "Trump'ın azil süreci tamamen yapay gerekçelere dayanıyor." deyip şunları kaydetti:

Tüm bu süreç, Trump'a karşı seçimi kaybeden Demokratlar'ın giriştiği iç kavganın neticesi. Trump'ı ilk başta Rusya'yla işbirliği yapmakla suçlamışlardı, şimdi de Ukrayna'ya baskı yapmakla itham ediyorlar. ABD Temsilciler Meclisi'nin görevden azlini onaylamış olmasının Trump'ın başkanlığının sonu olduğundan emin değilim. Senato'nun Trump'ı görevden alacağını sanmıyorum.

Yıl sonu basın toplantısı nedir?

Rusya lider Putin, büyük yıl sonu basın toplantısı kapsamında sorularını yanıtlamak için Rus ve yabancı gazetecilerle bir araya geldi. Bu yılki basın toplantısında 1895 gazeteci akredite oldu. Putin'in her yılın sonunda düzenlediği bu basın toplantısının 'büyük' olarak tanımlanmasının nedenlerinden biri, toplantının belirli bir bitiş zamanının olmaması. Zira basın toplantısının ne zaman biteceğine Rus lider kendisi karar veriyor. Putin'in bu yıl 15. kez düzenlediği basın toplantılarının en uzunu 2008'de gerçekleşmişti. Bu basın toplantısı 4 saat 40 dakika sürmüştü. Putin'in geçen yılki basın toplantısı ise 3 saat 43 dakikanın ardından sonlanmıştı.

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