İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'den hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı
Türkiye'de mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar Trakya'dan gelen soğuk hava dalgasıyla son buluyor. Haftanın ikinci yarısından itibaren karla karışık yağmur bekleniyor. Soğuk hava dalgası Marmara'yı etkisi altına alacak.
Meteoroloji'den aktarılan son hava durumu tahminlerine göre mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, Cumartesi gününden itibaren düşüşe geçecek. Edirne, Trakya ve Çanakkale'de pazar günü en geç akşam saatlerine kadar etkisini gösterecek kuvvetli rüzgar ve yağış pazar günü Ege ve Marmara Bölgesi'ni de etkileyecek.
Marmara Bölgesi'nde haftanın ikinci yarısından itibaren karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi beklenirken, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Pazartesi için beklenen kuvvetli yağış Trakya'dan başlayarak havayı soğutacak. Rüzgarın karayele dönmesi ile birlikte haftanın ikinci yarısından itibaren kuzey ve iç kesimleri altına alacak.