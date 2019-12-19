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Çözülme devam ediyor! 2 PKK’lı terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı teröristin daha hudut karakolunda güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada yurt dışında terör örgütü PKK’dan kaçarak teslim olan terörist sayısının 10’a ulaştığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist daha Şırnak Silopi’de hudut karakoluna teslim oldu. Böylece son bir haftada yurt dışında terör örgütü PKK’dan kaçarak teslim olan terörist sayısı 10’a ulaştı” denildi.

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