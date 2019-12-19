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Beşiktaş'ta N'Koudou sevinci

Demirören Haber Ajansı

Beşiktaş, Süper Lig'in 16'ncı haftasında Fenerbahçe pazar günü oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına başladı. Sakatlığı geçen Georges-Kevin N'Koudou antrenmanda yer alırken, idmana tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas Santos katılmadı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 16'ncı haftasında Fenerbahçe pazar günü oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman kondisyon çalışmasıyla başladı. 5'e 2  ve dar alan oyunuyla süren idman yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı. Sakatlığı geçen Georges-Kevin N'Koudou antrenmanda yer alırken, idmana tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas Santos katılmadı.

Siyah beyazlılar, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. 

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