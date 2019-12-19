İTÜ Vakfı'ndan Doğa Koleji satışıyla ilgili yeni açıklama geldi

Doğa Koleji'nin satışına ilişkin son dakika açıklaması alıcı olan İTÜ Vakfı'ndan geldi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Doğa Koleji satın alım sürecinin devam ettiği belirtilip 'resmi açıklamayı' bekleyin denildi.

Doğa Koleji'nin yılan hikayesine dönen satışında mutlu sona doğru yol alınıyor. 3 aydır öğretmenlerine maaş ödeyemeyen Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na satışı için görüşmeler sürüyor. İTÜ Vakfı dün akşam sosyal medya hesabından kolejin satın alımına ilişkin görüşmeleri doğrulamıştı.

Bugün Doğa Okulları'nın satış işleminin tamamlandığına dair son dakika haberleri geldi. Ancak İTÜ Vakfı twitter hesabından görüşmelerin devam ettiğini belirtip 'resmi açıklamayı' bekleyin dedi.

İTÜ Vakfı'nın yeni açıklaması şöyle:

-Dün kurumumuzca yapılan bilgilendirme geçerlidir. İTÜ Vakfı ile Doğa Koleji arasındaki müzakere süreci devam etmektedir. İTÜ resmi kanalları dışındaki kaynaklardan yayılan haberler, son durumu yansıtmamaktadır. Süreç sonlandığında bilgilendirme resmi kanallardan yapılacaktır.

Dün kurumumuzca yapılan bilgilendirme geçerlidir. İTÜ Vakfı ile Doğa Koleji arasındaki müzakere süreci devam etmektedir. İTÜ resmi kanalları dışındaki kaynaklardan yayılan haberler, son durumu yansıtmamaktadır. Süreç sonlandığında bilgilendirme resmi kanallardan yapılacaktır. — İTÜ (@itu1773) December 19, 2019

Doğa Okulları'nın satışı

İTÜ Vakfı'nın Doğa Okulları için 800 milyon lira önerdiği öğrenildi. Öğretmenlerin tüm alacakları da İTÜ Vakfı tarafından ödenecek. Dün akşam İTÜ Rektörü Mehmet Karaca’ya Doğa Koleji yetkilileri tarafından sunum yapılmıştı. Hem Doğa Koleji hem de İTÜ Vakfı'ndan satışın detaylarına ilişkin açıklama yapmaları bekleniyor.

Doğa Koleji'nin ismi değişecek mi?

Daha önce kamuoyuna düşen haberlerde kolejin isminin İTÜ Vakfı Okullara olarak değiştirileceği bilgisi vardı. İTÜ Geliştirme Vakfı'ndan gelen son açıklamada ise okul isminde değişiklik olmayacağı şu satırlarla duyuruldu:



-“Söz konusu eğitim kurumu İTÜ Vakfı çatısı altında ‘Doğa Koleji’ adıyla eğitim öğretime devam edecektir”.

İTÜ VAKFI HAKKINDA BİLGİLER Doğa Kolejini satın aldığı söylenen İTÜ Vakfı Kuruluşunun 35. yıllık bir kurum.

Vakıf İstanbul Teknik Üniversitesi'ni desteklemek 4 Nisan 1984 tarihinde amacıyla kuruldu. Bu çerçevede, Eğitim Tesisleri, Kültür ve Sosyal Tesisler, Spor Tesisleri, Yurtlar İşletmesi ve Ar-Ge İşletmesi kurulup kaynak yaratıldı.



İTÜ Vakfı kuruluş yılından itibaren, sosyal ve kültürel içerikli amaçlar doğrultusunda her yıl 500’ü aşkın öğrenciye karşılıksız eğitim ve barınma bursu veriyor.



İTÜ Vakfı'nın ortaklık şeklinde kurduğu veya iştirak ettiği şirketler 3M ARGE A.Ş., İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. ve OTAM A.Ş. İTÜ Vakfı'nın başında Rektör Prof. Dr. Mehmet KARACA yer alıyor.

Doğa Koleji'nde 3 aydır öğretmenlere maaş ödenmiyordu. Bir çok okulda doğal gaz ve elektrik kesilirken, çocuklara öğle yemeği de verilemiyordu. Önce öğretmenler ders bırakıp eylem yapmış, ardından veliler onlara destek için gösteri düzenlemişti.