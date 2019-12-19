Doğa Koleji'ni alacak İTÜ Vakfı'yla ilgili çarpıcı iddia! 80 TL bile yok

Bir süredir maddi krizde olan Doğa Okulları'nın müstakbel alıcısı İTÜ Vakfı oldu. Satın alım için telaffuz edilen para ise tam 800 milyon TL. Ancak İTÜ Vakfı'nın kasasında böyle bir para yok.

İTÜ Vakfı ile Doğa Kolejinin satış masasındaki görüşmeleri sürerken Sözcü Gazetesi'nden Sultan Uçar, vakfın maddi durumuna ilişkin çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. İddiaya göre bırakın 800 milyon TL'yi İTÜ Vakfı'nın kasasında 80 lira bile yok.

İTÜ Vakfı'nın gelir kaynağı ne?

Adı, Doğa Koleji pazarlığı ile duyulan İTÜ Vakfı, İTÜ’nün iki vakfından birisi. Diğeri ise halen, İTÜ mensuplarının, ilk ve orta dereceli çocuklarının eğitim görmesini amaçlayan özel okulları bünyesinden bulunduran İTÜ Geliştirme Vakfı. Ancak bu okullardan ciddi bir ekonomik gelir elde edilmiyor. Çünkü bu okullarda akademisyenlerin çocukları sembolik bir ücret karşılığı okuyor.

İTÜ Vakfı tesisleri maddi sıkıntıdan devretti

Doğa Koleji’ni almaya çalışan İTÜ Vakfı ise bundan 5 yıl önce, ekonomik olarak zarar ettiği için, okul içerisindeki işlettiği kantin ve kafetaryalar ile Maçka Yerleşkesi’ndeki sosyal tesisleri özel bir şirkete kiraya vermek zorunda kaldı.

İTÜ Vakfı'nın tek gelir kaynağı işte bu kantinler ile sosyal tesislerin kirası.



Kurulduğundan bu yana İTÜ Faliyet Raporu'na göre; Elde edilen 66 milyon TL üniversitedeki başarılı öğrencilere burs olarak dağıtıldı. Yine 12 milyon TL de İTÜ'ye aktarıldı. Bunların dışında vakfın, gelir getirici hiçbir faaliyeti ise bulunmuyor.

İTÜ Vakfı Başkanı İTÜ Rektörü Mehmet Karaca

İTÜ Vakfı’nın başkanlığı ise İTÜ Rektörü yürütüyor. Rektör kim seçilirse o vakfa da doğal başkan oluyor. Şu anki İTÜ Rektörü ve İTÜ Vakfı Başkanı ise Prof. Dr. Mehmet Karaca.

İTÜ'nün ne kadar parası var?

2020 yılı merkezi bütçeden İTÜ'ye ayrılan pay 443,2 milyon lira. Yasalara göre İTÜ bu parayı istese de vakfa veremez. Zira bu paranın zaten yüzde 90'ı personel maaşı. Haliyle İTÜ Vakfı'nın 800 milyon TL'yi nereden bulup Doğa Okullarını alacağı merak konusu.