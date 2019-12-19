Alerjik astıma ne iyi gelir ev akarlarından uzak durulmalı!

Nefes darlığı, hırıltı, öksürük gibi şikayetlerle kendini gösteren astım, alınan önlemlerle tedavi edilebilen bir hastalık.İşte astımın belirtileri ve tedavisi!

Her yaştan insanı etkileyebilen astım, havayollarında kronik inflamasyonla oluşan, nefes darlığı, öksürük, hışıltı, ve göğüs ağrıları gibi etkilere sahip bir hastalıktır. Mevsimsel değişkenlik göstermesi, toz, duman, kokular, soğuk hava, gece ve sabaha karşı kendisini göstermesi astımın en bilindik özelliklerindendir. Astımın iki çeşidi vardır. Alerjik ve kronik astım. Peki alerjik astıma ne iyi gelir?Alerjik astım hakkında tüm merak ettikleriniz haberimizde...

Alerjik Astım Nedir?

Alerjik astım, alerjik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan rahatsızlıktır. Bu hastaların alerji testinde alerjiye karşı pozitiflik saptanır. Alerjik astım hastaları viral enfeksiyonlar, tütün dumanı, parfüm kokusu, deodorantlar, boya, toz ve çeşitli kimyasallar gibi maddelere maruz kaldıklarında astım atağı geçirebilirler.

Genetik bir hastalık

Alerjik astım genel astım hastalarının yüzde 60’ı kadardır. Bu tarz hastalarda genellikle ailelerinde astım, alerji veya egzama gibi hastalar vardır. Alerjik astımı geçiren ilaçlar var mıdır? Sorusunun yanıtı hem merak edilmiştir. Bu hastalığın tedavisinde aşı tedavisi uygulanmaktadır. Ayrıca ilaç tedavisi de bulunmaktadır.

Alerjik Astım Belirtileri Nelerdir?

Genellikle kuru, balgam olmayan öksürük, nefes darlığı, göğüste baskı hissi ve hırıltılı-hışıltılı solunum gibi belirtiler ile kendisini gösteren astım hastalığı tekrarlayıcı olup nöbetler halinde gelir. Nöbetler arasında hastalar rahattır. Genellikle gece veya sabaha karşı ortaya çıkar. Kendiliğinden veya ilaçlar ile düzelir. Bireye göre değişen bazı tetikleyici faktörler belirtilerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Belirtiler yıl içinde mevsimsel değişiklik gösterebilir.

Astım Atağında Neler Olur?

Alerjik astımlarda astım atağı sıklıkla yaşanabilmektedir. Bunun altında yatan en büyün neden alerjik durumlara karşı verilen tepkidir. Astım atağında havayollarında var olan iltihap daha da artarak hava yollarını iyice daraltır. Daha sonra balgam üreten hücrelerin salgısı giderek çoğalır. Oluşan yoğun balgam hava yollarını tıkayarak nöbete neden olur. Diğer bir etkense hava yollarındaki kas liflerinin kasılarak nefes almayı zorlaştırmasıdır.

Astım Ataklarına Neden Olan Etkenler

Ev tozu akarları

Çimen, ağaç, hububat polenleri

Küfler

Hamam böcekleri

Kedi, köpek, kuş gibi ev içerisinde beslenen hayvanlar

Nezle grip gibi enfeksiyonlar

Sigara dumanı

Kömür dumanı

Tezek yakma

Parfüm

Saç spreyleri

Boya kokuları gibi ağır kokular

Otomobil içerisindeki kokular

Sis ve hava kirliliği

Psikolojik faktörler

Egzersiz

Aşırı rutubetli iklim

Hava ve mevsim şartlarında değişim

Mesleki faktörler.

Astıma ne iyi gelir, nasıl geçer ve neden olur?

Astım belirtilerini tetikleyen risk faktörleri kişiden kişiye farklılık gösterir ve bu faktörlere maruz kalmaktan kaçınarak ya da en azından maruziyeti azaltarak astım belirtileri ve ataklarının gelişmesini önlemeye yönelik önlemler mümkün olduğunca her yerde yaşama geçirilmelidir. Hastanın eğer varsa alerjisi olduğu şeylere maruziyetten kaçınılmalıdır. Astımlı hasta sigara içmemeli veya maruziyetinden kaçınılmalıdır.

İlaçlar düzenli olarak kullanılmalı

Astımlı hastaların en çok dikkat etmesi gereken konu ise ilaçlarını düzenli kullanmaları ve doktorları önermediği sürece kesmemeleridir. Hastalıkları ve tedavi ile ilgili kendilerini endişenlendiren her şeyi doktorlarına danışmaları önem arz etmektedir. Ayrıca astımlarını kötüleştiren etkenlerden kaçınmaları da önemlidir.