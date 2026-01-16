Grip ve soğuk algınlığı arasındaki bu farka dikkat! Ateş süresi o hastalığı ele veriyor...
Havaların soğuması ve kapalı ortamlarda fazla vakit geçirilmesi nedeniyle grip, soğuk algınlığı gibi vakalar da artmaya başladı. Soğuk algınlığı ile benzer belirtilerle kendini gösteren grip bazı kişilerde hafif seyrederken bazılarında ise daha ağır tablolarla karşımıza çıkabiliyor. Peki grip ve soğuk algınlığı nasıl ayırt edilir? Kimler risk grubunda? Uzman isim tek tek anlattı.
Havalar soğudu kış hastalıkları kendini göstermeye başladı. Grip, soğuk algınlığı belirtileri ile hastaneye başvurularda artış yaşanıyor.
Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Koşak, risk gruplarında gribin daha ağır seyredebileceğini belirtti.
Koşak, kış mevsiminde artan grip hastalığının belirtileri, tedavi süreci ve korunma yollarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Gribin, ani başlayan yüksek ateş, baş ağrısı, yaygın kas ve eklem ağrıları, belirgin halsizlik, boğaz ağrısı ve öksürükle seyreden viral bir solunum yolu enfeksiyonu olduğu bilgisini paylaşan Koşak, hastalığın soğuk algınlığından farklı olarak daha ağır seyrettiğini günlük yaşamı ciddi biçimde etkilediğini aktardı.