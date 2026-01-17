SGK yurt dışı ilaç fiyat listesini güncelledi ilaç fiyatları değişti

SGK, Sağlık Uygulama Tebliği kapsamındaki yurt dışı ilaç fiyat listesini güncelledi. Düzenleme ile bazı ilaçların Euro bazlı fiyatları revize edildi.Abone ol
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu’nun kararıyla yurt dışından temin edilen ilaçlara ilişkin listede güncelleme yapıldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle, vatandaşların yaygın olarak kullandığı bazı ilaçların Euro bazlı fiyatları yeniden belirlendi, listeye yeni ilaçlar eklendi, bazı ilaçlar da Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi'ne (EK-4/C) ilave edildi.
Güncellenen listede, özellikle kalp ritim bozuklukları, solunum yolu hastalıkları, romatizmal ve bağışıklık sistemi hastalıkları ile kronik rahatsızlıklarda kullanılan ilaçlar dikkati çekti. Buna göre, kalp ritim bozukluklarında kullanılan Flecainide acetate 100 mg ilacının fiyatı yaklaşık 11,30 Euro, solunum yollarında kullanılan Glycopyrrolate 1 mg ilacının fiyatı ise 59 Euro olarak belirlendi.
Romatizmal hastalıklar ve bağışıklık sistemi sorunlarında yaygın olarak reçete edilen Hydroxychloroquine sulfate 200 mg ilacının fiyatı 17,55 Euro olurken, kronik cilt hastalıklarında kullanılan Jamp Tretinoin 10 mg kapsüllerin fiyatı 185 Euro olarak güncellendi.
Ayrıca mide ve sindirim sistemi hastalıklarında kullanılan Sucraid oral solüsyon için 1.715 Euro, bağışıklık sistemi tedavilerinde kullanılan Immukin enjeksiyonluk çözelti için ise 838 Euro fiyat belirlendi.
Kas ve sinir sistemi hastalıklarında kullanılan Melp Spal-P 50 mg infüzyon tozu için 29,50 Euro, bazı epilepsi ve nörolojik hastalıklarda kullanılan Rufinamide etken maddeli ilaçların fiyatları ise 52 Euro ile 88 Euro arasında belirlendi.
17 Ocak'tan itibaren geçerli
SGK’nin düzenlemesiyle yurt içinde temin edilemeyen veya temininde güçlük yaşanan bu ilaçların bedelleri, belirlenen fiyatlar üzerinden sağlık güvencesi kapsamında karşılanmaya devam edecek.
Güncellenen fiyatlar, 17 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.
Komisyon kararıyla fiyatı güncellenen bazı ilaçlar ve yeni fiyatları şöyle:
FLECAINIDE ACETATE 100 MG 60 TABLETS (MYLAN, MILPHARM, ACCORD, ALMUS): 11,30 Euro
GLYCOPYRROLATE 1 MG 100 TABLET: 59,00 Euro
CYSTADENE 180 G TOZ: 455,23 Euro
FLECAINIDE ACETAT 100 MG 60 TABLETS-AUROBINDO: 11,80 Euro
FLECAINIDE ACETATE 100 MG 60 TABLETS (MYLAN, MILPHARM, ACCORD, ALMUS) (Ağustos güncellemesi): 11,00 Euro
GLYCOPYRROLATE 1 MG 100 TABLET (Ağustos güncellemesi): 54,90 Euro
MELP SPAL-P 50 MG POWDER FOR SOLUTION FOR INFUSION/INJECTION 1 VIAL: 29,50 Euro
FLECAINIDE ACETAT TILLOMED 100 MG 60 TABLETS: 11,00 Euro
DRONEDARONA TEVA 400 MG 60 FILM COATED TABLETS: 70,00 Euro
JAMP TRETINOIN 10 MG 100 CAPSULES: 185,00 Euro
QUTENZA 8% PATCH 1x1 PC. (179 MG): 297,00 Euro
CUPRENIL 250 MG 30 FILM TABLET: 20,00 Euro
HALAVEN 0,44 MG/ML 2 ML 1 VIAL: 149,00 Euro
MULTAQ 400 MG 60 TABLET: 48,99 Euro
EVOXAC 30 MG 100 CAPSULES: 92,99 Euro
INOVELON 200 MG 60 TB: 50,00 Euro
INOVELON 400 MG 60 TABLET: 100,00 Euro
MYOZYME 50 MG 1 FLAKON: 439,90 Euro
MULTAQ 400 MG 60 TABLET (Aralık güncellemesi): 45,30 Euro
EVOXAC 30 MG 100 CAPSULES (Aralık güncellemesi): 88,50 Euro
ERIBULIN EVER PHARMA 0,44 MG/ML: 145,00 Euro
FLECAINIDE ACETATE 100 MG 60 TABLETS (BROWN & BURK UK): 11,30 Euro
LUMIZYME 50 MG/VIAL: 439,90 Euro
AMVERSIO 1G ORAL POWDER: 350,00 Euro
RUFINAMIDE BROWN & BURK 200 MG FILM-COATED TABLETS: 52,00 Euro
RUFINAMIDE BROWN & BURK 400 MG FILM-COATED TABLETS: 104,00 Euro
IMMUKIN 2X106 IU SOLUTION FOR INJECTION: 838,00 Euro
SUCRAID ORAL SOLUSYON 17000IU/2ML 2X150 ML: 1.715,00 Euro
DACTINOMYCIN FOR INJECTION 0.5MG: 57,00 Euro
HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE 200 MG 100 TABLETS: 17,55 Euro