Kronik stres beyni küçültüyor, hafızayı zayıflatıyor

Kronik stres yalnızca ruhsal değil, nörolojik açıdan da ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Buse Çağla Arı, "Uzun vadede stres nöronları öldürüyor, Parkinson ve demans gibi hastalıklara kapı aralıyor" uyarısında bulundu.

Stres, kısa vadede hayatta kalmamızı sağlayan bir savunma mekanizması olsa da, kronikleştiğinde vücudun komuta merkezi olan beyni hedef alıyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Buse Çağla Arı, uzun süreli stresin beyinde yarattığı görünmez tahribatı anlattı.

KRONİK STRES BEYİN HACMİNİ AZALTIYOR

Kronik stresin ilk etkisinin beyinde hacim kaybı ve nöron oluşumunda azalma olduğunu belirten Doç. Arı, “Uzun süreli stres, beynin öğrenme ve hafıza merkezlerini doğrudan etkiler. Mevcut nöron sayısının azalmasıyla birlikte bellek ve öğrenme süreçlerinde belirgin zayıflama görülür. Bu durum günlük hayatta unutkanlık, dikkat azalması ve konsantrasyon güçlüğü olarak karşımıza çıkar” dedi.

NÖROTRANSMİTTER DENGESİ BOZULUYOR

Stresin beynin kimyasal yapısını da etkilediğini vurgulayan Doç. Arı, “Uzun vadede stres, dopamin ve serotonin gibi nörotransmitterlerin salınımını bozuyor. Bu maddelerdeki azalma veya dengesizlik, Parkinson ve demans gibi nörodejeneratif hastalıklara yatkınlığı artırabiliyor. Uzun süreli stres, beyinde enflamasyonu artırıyor” diye konuştu.

VÜCUT SÜREKLİ ALARM HALİNDE KALIYOR

Stresin savaş ya da kaç sistemini sürekli aktif tuttuğunu belirten Doç. Dr. Arı, “Beyin ve vücut sürekli alarm halinde kaldığında solunumdan sindirime kadar pek çok sistem etkileniyor. Nörolojik açıdan baş dönmesi, çarpıntı, halsizlik, aşırı terleme, titreme ve sindirim sorunları sık görülen şikâyetler arasında yer alıyor. Strese maruz kalma düzeyimizi azaltabilirsek, hem ruhsal hastalıkların hem de nörodejeneratif hastalıkların gelişme riskini düşürmek daha kolay hale gelir. Bu nedenle stres yönetimi, beyin sağlığının korunmasında temel bir adımdır” ifadelerini kullandı.

