Anderson Talisca'dan transfer itirafı

Çin Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande Taobao forması giyen Anderson Talisca, ''Buraya geldiğimde 22 yaşındaydım. Manchester United'a transfer olmak üzereydim ama teklifi görünce Çin'i seçtim. Pişman mıyım? Değilim.'' dedi.

Bir dönem Beşiktaş'ta top koşturan ve şu an futbol hayatına Çin'de devam eden Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

''En büyük hedefim Guangzhou Evergrande ile bütün kupaları kazanmak''

''Aile çok önemlidir, burada kazandığım para teklif aileme fazlasıyla yeter.'' diyen Talisca, şu ifadeleri kullandı;

''Ben zorlukları severim. Zorluklarım peşinden gidiyorum, ailem burada mutlu. Çin'in güzel bir ülke olduğunu gördüm, ben de mutluyum. Herkesin Çin'e karşı ön yargısı var ama benim yok. Buraya geldiğimde 22 yaşındaydım. Beşiktaş'tan sonra Manchester United'a transfer olmak üzereydim ama teklifi görünce Çin'i seçtim. Pişman mıyım? Değilim. Şu andaki en büyük hedefim Guangzhou Evergrande ile bütün kupaları kazanmak.

''Fedakarlık yaparak oynadım, tekrar sakatlandım''

İnişli çıkışlı performansımız oldu, taraftarın tepkisi vardı. Çin'ce bilmiyorum ama taraftarın tepkisini anlayabiliyorum. Kamuoyu baskısından ise etkilenmedim. Takım için kendimi feda etmeye hazırım ve taraftarların eleştirilerini de ciddiye aldığımı söyleyebilirim. Kariyerimde sadece iki kere sakatlandım bu da onlardan biriydi. Fedakarlık yaparak oynadım, tekrar sakatlandım. Sakat sakat oynamasaydım böyle uzun bir süreçle karşılaşmazdım.

''Toparlanma süresi biraz uzun sürdü''

Gol krallığını hedeflemiştim ama sakatlığımdan dolayı başaramadım. Neredeyse her maç gol atıyordum ama şanssız bir sakatlık yaşadım. Bu hedefim devam edecek. Büyük bir sakatlıktan sonra toparlanma süresi biraz uzun sürdü ama iyi olmaya çalışıyorum. Endişem yok. Taraftarlar sakatlıktan sonra iyileşirken bu sürece bakmıyor. Tamam taraftarları anlıyorum ama ben kendi yeteneğimi biliyorum.''