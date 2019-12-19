AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na gönderme! Cevaplarını alacaklar

AK Parti’nin kurucularından Metin Külünk Akşam, Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Külünk ''cevaplarını milletten alacaklardır. Cevaplarını tarihten alacaklardır'' dedi.

Metin Külünk, ‘Kurulan partiler mutlaka iktidar beklentisiyle yola çıkar. Büyük ümitler vaat ederek yola çıkarlar. Etrafındaki kadrolara iktidar olacağız diye yola çıkarlar ama en nihayetinde kararı aziz milletimiz verir’

Cevaplarını tarihten alacaklardır

Metin Külünk açıklamalarına şöyle devam etti: ‘O arkadaşlar kendi kararlarını verdiler. AK Parti’den ayrılarak kendilerine yol belirlemişlerdir. Cevaplarını milletten alacaklardır. Cevaplarını tarihten alacaklardır.'