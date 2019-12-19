Kayserispor zorlansa da tur biletini kaptı

Manisa Futbol Kulübü 3-3 İstikbal Mobilya Kayserispor Karşılaşma sona erdi. Tur bileti İstikbal Mobilya Kayserispor'un

Ziraat Türkiye Kupası 5'nci Tur rövanş maçında 2'nci Lig temsilcisi Manisa Futbol Kulübü, Süper Lig ekibi İstikbal Mobilya Kayserispor'la evinde 3-3 berabere kalarak elendi.

Eşleşmenin Kayseri'deki ilk maçını 3-2 kaybeden Manisa FK, rövanşta ilk yarıyı 30'uncu dakikada Zahit'in golüyle galip tamamlayıp tur için umutlandı. Gol düellosu şeklinde geçen ikinci yarıda konuk ekibin gollerini 63'üncü dakikada penaltıdan Aksel, 73 ve 87'nci dakikalarda Ömer attı. Manisa ekibinin golleri 83'üncü dakikada Erman ve 90+1'inci dakikada Erhan'dan geldi. Bu skorla Kayserispor, adını son 16'ya yazdıran taraf oldu.

Yoğun sis altında oynandı

Mücadele Mümin Özkasap Spor Tesisleri'ndeki karşılaşma yoğun sis altında oynandı. Maç öncesi sahayı inceleyen Hakem Atilla Karaoğlan, 90 dakika başlamadan 1 saat önce sis hafif dağılınca karşılaşmanın oynanmasına onay verdi.

Bülent Uygun, maç günü geldi

Süper Lig'de düşme hattında yer alan Kayserispor, ligdeki Başakşehir maçı öncesi yabancı oyuncularını Manisa'ya getirmeyip tamamen yerli ve genç oyuncularla kupa rövanşında mücadele etti. Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, rahatsızlığı nedeniyle maç günü Manisa'ya gelebildi.