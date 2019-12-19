Bakan Selçuk'un şehit yakını ve gazi atamaları açıklaması
Şehit yakını ve gazileri sevindirecek son dakika haberi geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atamalarını yarın gerçekleştireceğiz" açıklamasını yaptı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk son dakika şehit yakını ve gazi atamaları açıklaması geldi.
Selçuk ''572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atamalarını yarın gerçekleştireceğiz" dedi.
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