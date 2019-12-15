Çin televizyonu Mesut Özil'in Uygur tepkisi sonrası Arsenal'in maçını yayından kaldırdı

Çin Merkez Televizyonu, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'deki insan hakları ihlallerine ve buna sessiz kalan İslam dünyasına tepki gösteren Mesut Özil'in forma giydiği İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in maçını yayından kaldırdı.

Çin Merkez Televizyonunun (CCTV) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal ve Manchester City arasında oynanacak maç, televizyonun canlı yayın programından kaldırıldı.

Kanal, iptal ettiği Arsenal maçı yerine daha önce oynanan Tottenham-Wolverhampton maçını ekrana getirdi.

Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Batı medyasında Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri hakkında haberler yapılırken, Müslüman dünyasının konuya sessiz kaldığı eleştirisinde bulunmuştu.

Çin Futbol Federasyonu, Özil'in yorumlarında 'büyük öfke ve hayal kırıklığı' olduğu açıklamasını yapmıştı.

Arsenal'den yapılan açıklamada ise söz konusu paylaşımın Özil'in kişisel görüşleri olduğu vurgulanarak, "Arsenal, bir futbol kulübü olarak politikaya karışmama ilkesine her zaman bağlıdır" ifadesi kullanılmıştı.

Premier Lig, yurt dışında en büyük geliri elde ettiği Çin'deki yayın kuruluşlarına, 2019-2022 dönemi için 700 milyon dolar tutarında yayın hakları satışı gerçekleştirmişti.