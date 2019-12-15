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Sivasspor Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 15. haftasında lider Demir Grup Sivasspor sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Garry Rodrigues ve Ozan Tufan karşılaşmanın uzatma dakikalarında kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. İki oyuncu da ligin 16. haftasında oynanacak Beşiktaş maçında cezalı duruma düşmüş oldu. Bu sonuçla Sivasspor 33 puana yükselirken, Kanarya ise 25 puanda kaldı.

Süper Lig'in 15'inci haftasında lider Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi Fernando, Emre Kılınç ve Ziya Erdal'ın golleri ile 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin tek golünü Deniz Türüç kaydetti. Sarı-lacivertliler; Rodrigues ve Ozan'ın kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 9 kişi tamamladı. İki oyuncu da ligin 16. haftasında oynanacak Beşiktaş maçında cezalı duruma düşmüş oldu. Puanını 33'e çıkaran kırmızı beyazlılar, liderliğini sürdürürken; Fenerbahçe ise 25 puanda kaldı. Sivasspor, ligde üst üste 7'inci galibiyetine imza attı.

12. dakikada ceza sahası içerisine giren Fernando’nun şutunda top az farkla dışarı çıktı.

31. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Rodrigues'in sert şutunda köşeye giden topu kaleci Samassa kornere çeldi.

32. dakikada Mert Hakan'ın defansın arkasına attığı topa hareketlenen Fernando, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

45. dakikada Ozan Tufan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Max Kruse'nin sol çaprazdan gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

47. dakikada Mert topu kale ağzına ortaladı ancak müsait durumdaki Yatabare pozisyonu değerlendiremedi.

59. dakikada Ziya'nın pasında ceza sahasına giren Emre Kılınç, topu ağlarla buluşturdu. 2-0

77. dakikada Erdoğan topu penaltı noktası üzerine ortaladı, topa hakim olan serdar topu kaleye göndermek istese de top kornere çıktı.

85. dakikada Ozan’ın ceza sahasının içerisine kadar sürdüğü topu Deniz ağlarla buluşturdu. 2-1

90+5. dakikada Rodrigues, Erdoğan Yeşilyurt'a arkadan yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kartla cezalandırıldı. İtiraz eden Ozan’da ikinci sarı kartı görüp oyun dışı kaldı.

90+7. dakikada Yatabare’nin ceza sahası içerisine ortaladığı topu Ziya ağlarla buluşturdu. 3-1

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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