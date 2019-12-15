Zeki Çelik: Merih Demiral bizim komandomuz

Fransa'nın Lille ekibinde top koşturan milli futbolcu Zeki Çelik, Juventus'ta forma giyen Merih Demiral için 'Bizim komandomuz. O'na "Komando" diyoruz" ifadelerini kullandı.

Yurt dışında yaşayan milli sporcuların ülke dışındaki hayatlarını TRT Spor'da ekrana getiren 'Sporcu Vizesi' programı, bu hafta Lille takımında forma giyen Zeki Çelik'in, Fransa'daki yaşamına konuk oldu.

Programın sunucusu Siyamend Kaçmaz ile birlikte Lille'den takım arkadaşı Yusuf Yazıcı'nın evine de şok baskın yapan Zeki Çelik, ortaya renkli görüntüler çıkarttı.

"Herkes gurbetçi zannediyor''

Süper Lig'de oynamadan yurt dışına transfer olduğu için gurbetçi olarak bilindiğini belirten Zeki Çelik, "Bu konu beni üzüyor açıkçası. Nereden çıktığını bilmiyorum, sanırım Süper Lig'de oynamadığım için öyle zannediyorlar. Ama ben Bursa'da doğup büyüdüm. 1'inci Lig'de oynadığım için Türkiye'de genelde beni gurbetçi zannediyorlar. Çünkü genelde insanlar Süper Lig'i takip ediyorlar" dedi.

"Bizim komandomuz"

Yusuf Yazıcı ile birlikte Lille'de çok iyi zaman geçirdiklerini anlatan Zeki Çelik, en çok Merih Demiral'ı özlediklerini belirterek, "Merih Demiral'ı çok seviyoruz. Yusuf ile Milli Takım'a gittiğimiz zaman hep şakalaşıyoruz. Merih'i özlüyoruz, arada bir onu arıyoruz da, çünkü çok pozitif iyi niyetli bir insan. Bunu da söylemeden geçmeyeyim, seviyoruz kendisini. Bizim komandomuz. O'na "Komando" diyoruz" diye konuştu.