Mahkemeden Melih Gökçek'i üzecek karar! Bülent Arınç kazandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'i mahkemeden üzecek bir karar geldi. Gökçek Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Bülent Arınç'ın kendisine söylediği "Ankara'yı paralel yapıya parsel parsel sattı" sözleri nedeniyle açtığı davayı kaybetti.

2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Melih Gökçek'in Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişara Kurulu Üyesi ve TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'a açtığı tazminat davası reddedildi.

Gökçek Bülent Arınç'ın, "Ankara'yı paralel yapıya parsel parsel sattı" sözlerini kişilik haklarına saldırı nedeniyle mahkemeye taşımıştı.

Arınç'a 50 bin TL tazminat davası açan Melih Gökçek'e, Ankara İstinaf Mahkemesi'nden kötü haber geldi.

Mahkeme Melih Gökçek'in tazminat talebini reddetti

O dönem Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye başkanı olduğuna atıfta bulunan mahkeme, Gökçek'in "şok edici eleştirilere açık olması" gerektiğini belirterek, "Bülent Arınç'ın paylaşımlarının tartışılmasında kamusal yarar bulunduğuna" hükmederek, Melih Gökçek'in tazminat talebinin reddine karar verdi.

Bülent Arınç haklı görüldü

Oy birliği ile alınan kararın gerekçesi şöyle:

Davacının Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatı nedeniyle normal koşullardan daha ağır hatta şok edici eleştirilere açık olması gerektiği, dava konusu paylaşımlarda davacının kişilik haklarının hedef alınmadığı, tartışılmasında kamusal yarar bulunan konuların ifade edildiği, tarafların siyasi kimlikleri düşünüldüğünde, ifadelerin sert de olsa eleştiri sınırları içinde kaldığı, ifade özgürlüğünün sınırlandırılması koşulları bulunmadığı kanaatine varıldığından ilk derece mahkemesinde davanın reddine bir isabetsizlik görülmediğinden davacının istinaf başvurusunun esastan reddine oy birliği ile karar verildi.

Arınç, 2017 yılında sosyal medya üzerinden Gökçek'e yönelik yaptığı paylaşımlarda, "Yalancı, iftiracı, çirkef, ahlaksız, altı kirli, üç harfli" ifadelerini kullanmıştı.