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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye mesnetsiz suçlama

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Almanya'nın ülkesinden daha fazla sığınmacı alması gerektiğini belirtti. Miçotakis ayrıca, Türkiye'nin AB ile yaptığı sığınmacı anlaşmasına uymadığını iddia etti.

ALMANYA'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Bild am Sonntag'a röportaj veren Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Dublin Anlaşması uyarınca iltica başvurusu işlemlerinin belli bir aşamadan sonra farklı bir ülkede yapılabileceğini dile getirdi. Midilli Adası'ndaki sığınmacı kampında yaşanan olumsuz koşullara dikkat çeken Yunan Başbakan, Almanya'nın ülkesinden daha fazla sığınmacı almasını talep etti. Aynı zamanda Dublin kurallarında bazı değişiklikler de talep eden Başbakan Miçotakis, "Avrupa Komisyonu'nun taahhüt ettiği gibi bir Avrupa iltica ve göç anlaşması üzerinde çalışmamız lazım. Bu sorunla ilgili olarak yükün daha iyi paylaşılması gerekiyor" dedi.

Türkiye iddiası 

Yunanistan'ın Midilli ve diğer adalarındaki kamplarda insani koşulların kabul edilemez boyutlarda olduğu eleştirisine de yanıt veren Miçotakis, "Bu büyük problemle baş edebilmek için çok uğraşıyoruz. Ancak yaklaşık 2,5 yıl boyunca gayet iyi işleyen Avrupa Birliği-Türkiye mülteci anlaşmasına, ne yazık ki Türkiye şu anda uymuyor" iddiasında bulundu.

Kaynak: Deutsche Welle 

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