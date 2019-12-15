Doğa Koleji satıldı dendi! Veliler okulu bastı son dakika Doğa Koleji haberi

Satıldığı söylenen Doğa Koleji'ne ilişkin son dakika haberler var. Cuma günü Doğa Koleji'nin Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu tarafından Doğa Koleji'nin satıldığı ve 14 Aralık cumartesi günü bunun duyurulacağı söylenmişti. Ancak o duyuru iptal oldu, veliler okulu bastı.

Öğretmenlere maaş ödeyemediği gerekçesiyle eğitim-öğretimin aksadığı Doğa Koleji'nin cuma günü satıldığı duyurulmuştu. Velilere de Doğa Kolejini Nişantaşı Üniversitesi'nin satın aldığı söylenmişti.

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu yaptığı açıklamada "Doğa Koleji'nin devri ile ilgili yürütülen görüşmeler bugün itibarıyla son aşamaya gelmiştir. Detaylı bilgilendirme, 14 Aralık Cumartesi günü yapılacaktır. Yeni sürecin Doğa ailesine hayırlı olmasını diliyorum" demişti.

Açıklama iptal oldu

Vedat Sacaklıoğlu cumartesi günü yapacağını söylediği açıklamayı iptal etti. Okul yönetiminden duruma dair aydınlatıcı bir bilgi edinemeyen veliler isyan etti.

Veliler burada Vedat nerede?



Bugün Doğa Koleji'nin önüne akın eden veliler yönetime seslendi. Polisin önlem aldığı gösteride veliler 'Veliler burada Vedat nerede? 'Yönetim dışarı,' 'Yönetim buraya' diye slogan attı.

Pazartesi açıklayacağız

Cumartesi günü satışın ayrıntıları açıklayacaklarına dair söz veren Doğa Koleji yönetimi, bu kez 16 Aralık pazartesi gününe tarih verdi. Sürekli oyalanan ve aydınlatıcı bir bilgi edinemeyen veliler Doğa yönetiminin karşılarına çıkıp açıklama yapmasını istiyorlar.