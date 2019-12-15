Türk Telekom Programattik ile artık yayıncıların da çözüm ortağı

Dijital reklam çözümlerine yayıncılara yönelik SSP hizmetini de ekleyen Türk Telekom, yayıncıların da yerli çözüm ortağı olmayı hedefliyor.

Türk Telekom, dijital reklam satın alma platformu Programattik ile sürdürdüğü reklamverenlere yönelik DSP (Demand Side Platform) ürününe, yayıncılara yönelik SSP (Supply Side Platform) ürününü de ekledi. Bu yeni hizmeti ile Türk Telekom, ağırlıklı olarak yabancı oyuncuların bulunduğu programatik ekosisteminde, hem reklamverenin hem de yayıncıların yerli çözüm ortağı olmayı hedefliyor.

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, “Programattik” adını verdiği dijital reklam çözümlerine bir yenisini daha ekledi. 2016 yılından bu yana Programattik DSP platformu ile dijital reklam satın alma hizmeti sunan Türk Telekom, yayıncılara yönelik Programattik SSP ürününü de hizmete alarak, reklamverenlerin yanı sıra yayıncılara da hizmet vermeye başladı.

Türkiye’nin iletişim teknolojileri öncüsü Türk Telekom, dünyada programatik reklam teknolojisinin gelişimine paralel olarak Programattik’i üç yıl önce hizmete sundu. Yurt içindeki ve uluslararası alandaki iş birlikleri ile reklamverenlere çözüm ortağı olarak hizmet sunan Programattik, bugüne kadar pek çok Türk firmasının dijital reklam hedeflerine katkı sağladı.

Türk Telekom’un Programattik SSP hizmeti yayıncılara büyük avantajlar sağlayacak

Türk Telekom’un Programattik SSP çözümünü tercih eden yayıncılar, yabancı çözüm sağlayıcılarla çalıştıklarında oluşan çifte vergi sürecini yaşamadan, yerli firma ile çalışmanın avantajından yararlanıyorlar. Programattik SSP ile yayıncılar ayrıca tek elden yerel, tam zamanlı operasyon desteği, detaylı raporlama ile kolay ve çok yönlü analiz gibi imkanlardan da faydalanıyor.

Programattik ile dijital reklamcılık alanında hızlı büyümesini sürdüren Türk Telekom, teknolojiden güç alan DSP ürünü ile dijital satın alma alışkanlıklarına yeni bir yön vererek kısa sürede büyük bir başarı elde etti. Türk Telekom, şimdi de pek çok avantajı bir arada sunan SSP hizmeti ile yayıncıların aradığı yerli ve güvenilir çözüm ortağı olmak ve yabancı oyuncuların domine ettiği sektörde yerli oyuncuların da başarılı işler yapabileceğini kanıtlamak istiyor.

Programattik SSP’nin yayıncılara sunduğu başlıca avantajlar ise şöyle:

- Header bidding uyumluluğu ile bağlantı kolaylığı

- Display, App ve Video desteği

- Güçlü reklamveren kontrolü ile değeri altında konumlanmayan trafik

- Detaylı raporlama ile kolay ve çok yönlü analiz imkanı

- Yerel, tam zamanlı operasyon ve hesap desteği

- Yerli çözüm ile düşük vergi maliyeti

Programattik hakkında

Türk Telekom’un yeni nesil reklamcılık alanında kurduğu teknoloji destekli medya satın alma platformu Programattik, Ocak 2016’dan bu yana dijital medya planlama ve satın alma ajanslarına ve reklamverenlere hizmet veriyor. Bugüne kadar dijital reklam sektöründe DSP (Demand Side Platform) hizmeti veren Programattik, artık SSP (Supply Side Platform) hizmeti de vermeye başlayarak ağırlıklı olarak yabancı oyuncuların bulunduğu pazarda yerli oyuncu olarak hem reklamverenlere hem yayıncılara ideal çözüm ortağı konumuna gelmiş bulunuyor. İnteraktif Reklamcılık Derneği-IAB’nin belirlediği tüm reklam modellerini destekleyen Programattik, halihazırda 200’den fazla reklamveren markaya hizmet veriyor.

Türk Telekom, Programattik dışında, global pazarlara açılmak ve reklam vermek isteyen markalara Rusya ve Rusça konuşulan ülkeler, Körfez Ülkeleri, Çin gibi ülkelerdeki mecra anlaşmaları ile özel hizmetler sunuyor. ROI hedefli App indirme ve mobil reklamcılık, veri kullanarak sosyal medya reklam yönetimi gibi alanlarda da çalışmalar yapıyor.

Konuyla ilgili http://www.programattik.com/tanisalim/ adresinden ayrıntılı bilgi ve profesyonel destek alınabiliyor.

Türk Telekom Grubu hakkında

179 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.

“Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” Türk Telekom, 30 Eylül 2019 itibarıyla 14,6 milyon sabit erişim hattı, 11,3 milyon genişbant, 3,6 milyon TV ve 22,8 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu şirketleri Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 31.530 çalışanıyla hizmet vermektedir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş., PSTN ve toptan genişbant hizmetlerini sunmakta olup, mobil operatör TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., perakende internet hizmeti, IPTV, Uydu TV, Web TV, Mobile TV, Smart TV Hizmetleri sağlayıcısı TTNET A.Ş., yakınsama teknolojileri şirketi Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., BT çözüm sağlayıcısı Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., çevrimiçi eğitim yazılımları şirketi Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., çağrı merkezi şirketi AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., proje geliştirme ve kurumsal risk sermayesi şirketi TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş., elektrik tedarik ve satış şirketi TTES Elektrik Tedarik Satış A.Ş.’nin, toptan veri ve kapasite servis sağlayıcısı Türk Telekom International’ın doğrudan; Türk Telekom International iştiraklerinin, Televizyon yayıncılığı ile isteğe bağlı yayıncılık (VOD) hizmetleri sağlayıcısı Net Ekran şirketlerinin, cihaz satış şirketi TT Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’nin ve ödeme hizmetleri şirketi TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’nin ve rehberlik hizmetleri şirketi 11818 Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş.’nin ise dolaylı olarak %100’üne sahiptir.