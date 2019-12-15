Gaziantep Kayserispor'u rahat geçti

Gaziantep FK, sahasında ağırladığı Kayserispor'u 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde Marius Sumudica'nın takımı Gaziantep FK ile Bülent Uygun'un çalıştırdığı Kayserispor kozlarını paylaştı.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı. Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Güray Vural ile 72'de ve 90'da penaltıdan Olarenwaju Kayode kaydetti.

Sırtlamaya devam ediyorlar

Alınan bu sonucun ardından Gaizantep puanını 20 yaparken, Kayserispor ise 10 puanda kaldı. Güray ligde 4. golünü atarken, Kayode 5. kez ağları sarstı

Ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Kayserispor sahasında Başakşehir'i konuk edecek.