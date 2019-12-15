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Sivasspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan maçın ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'de 15. haftanın en kritik karşılaşması geldi çattı... Bu sezon deplasmanlarda kötü bir grafik çizen Fenerbahçe, lider Sivasspor'u yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16:30'da başlayacak. Ali Palabıyık'ın yöneteceği maçta VAR Hakemi olarak Bahattin Şimşek, AVAR Hakemi olarak da Cevdet Kömürcüoğlu görev yapacak.

İki takımda da eksikler var 

Sivasspor'da cezalı Hakan Arslan ve sakat olan Sergiy Rybalka maç kadrosunda olmayacak.

Fenerbahçe'de ise Zajc'ın yanı sıra Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses Sivas'a götürülmeyen isimler.

İlk 11'ler 

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Ziya, Mert Hakan, Emre, Fernando, Yatabare.

Fenerbahçe:  Altay, Isla, Sadık, Serdar, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Rodrigues, Kruse, Muriqi

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