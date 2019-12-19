Beşiktaş için Joao Paulo iddiası

Beşiktaş, Botafogo forması giyen Joao Paulo'yu kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

Devre arası transfer döneminde hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş için ilk iddia Brezilya'dan geldi.

Botafogo forması giyen Joao Paulo'nun menajeri Cristian Manica, oyuncusunun siyah beyazlı kulüp tarafından izlendiğini açıkladı.

"Beşiktaş ile görüşmelerimiz sürüyor''

Brezilya basınına konuşan Manica, "Beşiktaş ile görüşmelerimiz sürüyor, rakamları da konuştuk, resmi teklifi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'den teklif var

Manica, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için Amerika Birleşik Devletleri'nden Atlanta United ve Seattle Sounders'nda yakın temasta olduğunu belirtti.

Joao Paulo, Botafogo formasıyla 85 maçta 6 gol 9 asistlik performans sergiledi.